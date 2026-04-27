広告付きの無料ストリーミングテレビサービスのV FAST チャンネルに、「丸ごと北海道ch」が追加された。北海道の地上波民放全5局(HBC、STV、HTB、TVh、UHB)が手掛けた情報・人気番組を24時間配信し、北の大地の魅力を伝える。

丸ごと北海道chは、スマートフォンやスマートテレビ(Google TV/Fire TV)でアプリ「V FAST チャンネル」をダウンロードし、チャンネルリストから「丸ごと北海道ch」を選択することで無料で視聴できる。

HTB(北海道テレビ放送)では、人気の長寿旅番組『LOVE HOKKAIDO』や情報番組『イチモニ！』『イチオシ!!』内の人気コーナーをピックアップして配信する。

『LOVE HOKKAIDO』

(C)HTB

『LOVE HOKKAIDO』

(C)HTB

『イチモニ！』『イチオシ!!』 人気コーナー

(C)HTB

『イチモニ！』『イチオシ!!』 人気コーナー

(C)HTB

現在、V FAST チャンネルでは「アニマックス FREE」「キャンプ・アウトドアチャンネル」「ペットTV」「時代劇TV」「Lemino TV」「GOLF LIFE」「ぴあ落語三昧」「丸ごと九州ch」「東海ロキポch」など、約20チャンネルを24時間・365日無料配信している。