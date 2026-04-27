りんごちゃん（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/27】ものまねタレントのりんごちゃんが4月26日、自身のInstagramを更新。ハイトーンヘアを公開した。

【写真】37歳ものまねタレント「イメージ変わる」“別人級”ハイトーンヘア姿

◆りんごちゃん、ハイトーンヘア姿披露


りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。」とつづり、ソロショットを投稿。金髪のようなハイトーンカラーで、緩やかなウェーブがかかったショートヘア姿を披露している。黒のロングヘアからイメージチェンジしたように見えるが、「※写真はウィッグです」と明かしている。

◆りんごちゃんの投稿に「めちゃくちゃ美人さん」と反響


この投稿は「イメージ変わる」「一瞬誰かと思った」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ美人さん」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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