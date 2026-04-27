りんごちゃん、“別人級”ハイトーンヘア姿が話題「一瞬誰かと思った」「めちゃくちゃ美人さん」
【モデルプレス＝2026/04/27】ものまねタレントのりんごちゃんが4月26日、自身のInstagramを更新。ハイトーンヘアを公開した。
【写真】37歳ものまねタレント「イメージ変わる」“別人級”ハイトーンヘア姿
りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。」とつづり、ソロショットを投稿。金髪のようなハイトーンカラーで、緩やかなウェーブがかかったショートヘア姿を披露している。黒のロングヘアからイメージチェンジしたように見えるが、「※写真はウィッグです」と明かしている。
この投稿は「イメージ変わる」「一瞬誰かと思った」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ美人さん」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】37歳ものまねタレント「イメージ変わる」“別人級”ハイトーンヘア姿
◆りんごちゃん、ハイトーンヘア姿披露
りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。」とつづり、ソロショットを投稿。金髪のようなハイトーンカラーで、緩やかなウェーブがかかったショートヘア姿を披露している。黒のロングヘアからイメージチェンジしたように見えるが、「※写真はウィッグです」と明かしている。
◆りんごちゃんの投稿に「めちゃくちゃ美人さん」と反響
この投稿は「イメージ変わる」「一瞬誰かと思った」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ美人さん」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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