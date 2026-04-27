オイシックス・中山翔太外野手が２６日のファーム東地区・ヤクルト戦（ハードオフエコスタジアム新潟）で２号ソロを放った。

四回無死。ヤクルトのドラフト４位・増居（トヨタ自動車）の内角低めの直球をすくい上げて、左翼席へアーチを描いた。完璧な弾道に解説のギャオス内藤が「おぉーーー！いったー！ナイスバッティーン！」と大興奮のする本塁打だった。

中山は履正社、法大を経て２０１８年度ドラフト２位でヤクルトへ入団。屈強な肉体を誇り、同姓の芸人「なかやまきんに君」から「きんに君」と呼ばれていた。

将来の主砲候補として期待されていたが、１軍では通算７３試合で打率・２５６、９本塁打、２３打点。２０２２年に戦力外通告を受け、２３年は九州独立リーグ「火の国サラマンダーズ」でプレーした。

２３年１２月にはＴＢＳ系列「プロ野球戦力外通告」に出演。戦力外通告を受けた後に結婚した妻・愛由美さんにネットの注目が集まっていた。

ＳＮＳでは戦力外から３年が経過したが、今も奮闘する姿にネットでは「さすがきんにくん…」、「中山翔太とか懐かしいな」、「豪快な一発」とさらなる活躍を期待する声があった。