「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）

広島が今季４度目の完封負けを喫した。天敵・大竹に対し、新井貴浩監督（４９）は２番に辰見を起用するなど打線を変更したものの、緩急を使った投球に翻弄（ほんろう）された。得点圏に走者を置いた場面は、七回の一度だけで、引き分けを挟み４度目の３連敗となり、借金は今季ワーストの７。最下位・中日とのゲーム差は１・５に縮まった。

甲子園のスコアボードに、九つの「０」が並んだ。大竹を含め、阪神投手陣を打ち崩せずに今季４度目の完封負け。「やっぱり、ずっとやられているので」と新井監督。打線をテコ入れして臨んだ一戦でも、白星をつかむことはできなかった。

佐々木、坂倉らを外した。２番に辰見を起用し、５番に菊池、６番に大盛を並べた。辰見のスタメン出場は、今季初めて。２４日のファーム・ソフトバンク戦（由宇）で、４安打３打点と大暴れし、打撃状態が上向きと判断した。

「何か変化をというところで、辰見を（送り出した）。今日は塁に出ることがなかったけど、塁に出たら、相手は警戒する。打撃、走塁でプレッシャーもかけられる」

指揮官は狙いを説明した。チーム屈指のスピードスターをスタメン起用すれば、勝負どころでの切り札を失うことになる。そのリスクを覚悟の上で、タクトを振った。

辰見は初回、空振り三振を喫するなど４打数無安打。「チームが勝てるように。勝ちたいと思って（試合に）入った。まだまだ、まだまだだな、と思います。打席の中での頭の整理とか」と背番号６９。楽天時代の２４年以来となる、プロ２度目のスタメン出場。悔しい結果に終わり、言葉を絞り出した。

打線全体でも、大竹から放った安打は４本。４日の対戦では、五回までに７安打を放ち３点を奪っていたが、この日は１３０キロ台後半の直球やカーブ、チェンジアップなど、緩急を使った投球の前に手玉に取られた。

唯一の得点機は七回。２死から菊池と大盛の連打などで二、三塁とした場面で、ドラフト３位・勝田（近大）が、３球目の変化球に手を出し二ゴロに倒れた。初球から積極的にスイングをしようとしたが、狙い球を外されたのが要因。勝田は「頭の整理ができなかった。投球技術に勝てなかった」と唇をかんだ。

得点は８試合連続で２得点以下。引き分けを挟み、今季４度目の３連敗となった。最下位・中日がヤクルトに勝利したため、ゲーム差は１・５まで縮まった。苦しい戦いは続くが、新井監督は「各打者を見ても、少しずつ状態がね。小園にしても坂倉にしても、だんだん。底は抜けていると思うので、辛抱強くいくしかない」と顔を上げた。選手を信じ、前を向くだけだ。