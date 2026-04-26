¥ï¥Ë¤ÎÎÞ¤È¤Ï? ÃæÀ¤¤ÎÎ¹¹Ôµ¤¬À¸¤ó¤À±Ñ¸ì¥¤¥Ç¥£¥ª¥à
¡¡±Ñ¸ì¤Ë¤Ï¡Öcrocodile tears¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥ï¥Ë¤ÎÎÞ¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÎÞ¡×¡Öµ¶¤ê¤ÎÆ±¾ð¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÉ½¸½¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö±³µã¤¡×¤ä¡Ö¶õÎÞ¡×¤Ë¶á¤¤É½¸½¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¤ò¼ó¤Ë´¬¤¤¤¿¿åÉ×¤ÎÏÃ¡¡»í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿±Ñ¸ì¥¤¥Ç¥£¥ª¥à
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸ì¸»¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£³ÍÊª¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¥ï¥Ë¡¡¤³¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥Ë¤Ï³ÍÊª¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤Â¯¿®¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¯¿®¤¬±Ñ¸ì·÷¤Ë¹¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢14À¤µª¸åÈ¾¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡ØÅìÊýÎ¹¹Ôµ¡Ê¥Þ¥ó¥Ç¥ô¥£¥ëÎ¹¹Ôµ¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥ô¥£¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¶Ã°Û¤Î¿ô¡¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Îµ³»Î¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ãø¼Ô¼«¿È¤ÏÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¹¹Ôµ¤äÅÁÀâ¤Ë¼«¿È¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤ÎÎ¹¹Ôµ¤ò¼¹É®¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆâ³°¤ÇÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Î¹¹Ôµ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¥ï¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Theise serpentes slen men & thei eten hem wepynge.¡¡¡Ê¤³¤ì¤é¤Î¼Ø¡Ê=¥ï¥Ë¡Ë¤Ï¿Í¤ò»¦¤·¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡Ë
¡¡¤³¤Î°ìÊ¸¤¬¡¢±Ñ¸ì·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ï¥Ë¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é³ÍÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¯¿®¤ò¹¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£µÏ¿¾å¤Î¡Öcrocodile tears¡×¡¡¤¿¤À¡¢¡Öcrocodile tears¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬½é¤á¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1563Ç¯¤Þ¤Ç»þÂå¤ò²¼¤ë¡£¤Î¤Á¤Î¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼Âç¼ç¶µ¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¥É¡¦¥°¥ê¥ó¥À¥ë¤¬¡¢ÇËÌç¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÎÎÞ¤Ï¥ï¥Ë¤ÎÎÞ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿½ñ´Ê¤¬¤½¤Î½é½Ð¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÀÜ¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤â¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤òÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥»¥í¡¼¡ÙÂè4Ëë¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤ÎÂæ»ì¤À¡£
¡¡If that the earth could teem with woman's tears,¡¡Each drop she falls would prove a crocodile.¡¡¡Ê¤â¤·ÂçÃÏ¤¬½÷¤ÎÎÞ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î°ìÅ©°ìÅ©¤¬¥ï¥Ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ë
¡¡ºÊ¥Ç¥º¥Ç¥â¡¼¥Ê¤ÎÎÞ¤òµ¶¤ê¤À¤ÈÃÇ¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥ª¥»¥í¡¼¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ø¥ó¥ê¡¼Ï»À¤¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¡Ù¤Ç¤â¥ï¥Ë¤ÎÎÞ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿°úÍÑ¤â¡¢¡Öcrocodile tears¡×¤ò±Ñ¸ì¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥ï¥Ë¤ÏËÜÅö¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¡¡¥ï¥Ë¤¬µã¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¯¿®¤À¤¬¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¥ï¥Ë¤Ë¤ÏÎÞÁ£¤¬¤¢¤ê¡¢´ãµå¤Î½á³ê¤ä±öÊ¬¤ÎÇÓ½Ð¤Î¤¿¤á¤ËÎÞ¤òÊ¬Èç¤¹¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬¡¢¥ï¥Ë¤Î¶á±ï¼ï¤¬ÀÝ¿©Ãæ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤ò¼Â¸³¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ï¥Ë¤Ï³ÍÊª¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¡×¤È¤¤¤¦Â¯Àâ¤Ï´°Á´¤Ê¸í¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÎÞ¤Ë´¶¾ð¤ÏÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èá¤·¤¤¤«¤éµã¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤â¤«¤¯¡¢¡Öcrocodile tears¡×¤¬¸½ºß¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÈæÓÈ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ¯Îõ¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£µ¶Á±¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å»ë³ÐÅª¤Ë¶¯Îõ¤ÊÉ½¸½¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎãÊ¸¡¡The CEO shed crocodile tears over the layoffs, but everyone knew he had pushed for the cuts himself.¡¡¡ÊCEO¤Ï¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶õÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢ºï¸º¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤Î¤¬Èà¼«¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë