Da-iCE、初の単独ドーム公演決定 2027年に東京ドーム・京セラドームで開催【日程】
【モデルプレス＝2026/04/26】5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）が、2027年にドーム公演を開催することが発表された。4月26日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて開催されたツアーファイナル公演「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」本編終了後に明らかとなった。
【写真】大物芸能人がDa-iCEライブにサプライズ登場
Da-iCEの公式YouTubeチャンネルをはじめとした配信プラットフォームでは、ツアーファイナルとなる同公演の本編終了後の模様を生配信。初の単独ドーム公演「Da-iCE DAY DOME PHASE 2027」を2027年に開催することが明らかとなった。東京・大阪の2都市で2027年2月4日に東京ドーム、同年2月13日・14日に京セラドーム大阪で行われる。
さらに、SNSでは、初の単独ドーム公演の開催を予告するティザー映像も公開。飛行機を降りた5人がそれぞれ車に乗り込み、東京ドームに向かう様子が映された。
公演後には、メンバーがそれぞれ公式X（旧Twitter）を更新し、岩岡徹は「そしてドームを発表しました。いつもありがとうー！！！！！！」とファンへ感謝。大野雄大は「本当に感謝しかない でもまだだまだまだまだこれから！！ただ今1番伝えたい気持ちはみんな大好きです」と伝えていた。（modelpress編集部）
【東京】
会場：東京ドーム
日程：2月4日（16：00／18：00）
【大阪】
会場：京セラドーム大阪
日程：2月13日（15：00／17：00）、2月14日（13：00／15：00）
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◆Da-iCE、初単独ドーム公演開催
Da-iCEの公式YouTubeチャンネルをはじめとした配信プラットフォームでは、ツアーファイナルとなる同公演の本編終了後の模様を生配信。初の単独ドーム公演「Da-iCE DAY DOME PHASE 2027」を2027年に開催することが明らかとなった。東京・大阪の2都市で2027年2月4日に東京ドーム、同年2月13日・14日に京セラドーム大阪で行われる。
公演後には、メンバーがそれぞれ公式X（旧Twitter）を更新し、岩岡徹は「そしてドームを発表しました。いつもありがとうー！！！！！！」とファンへ感謝。大野雄大は「本当に感謝しかない でもまだだまだまだまだこれから！！ただ今1番伝えたい気持ちはみんな大好きです」と伝えていた。（modelpress編集部）
◆「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」公演概要
【東京】
会場：東京ドーム
日程：2月4日（16：00／18：00）
【大阪】
会場：京セラドーム大阪
日程：2月13日（15：00／17：00）、2月14日（13：00／15：00）
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