橋本環奈（27）が26日、Xを更新し「SNS難しい。笑 と思ってドラマの告知とか以外、全然載せなくなってるなぁー、、」と、SNSでの発信に悩んでいると吐露した。「記事になったり色々言われるの怖いし でもずーっとスマホでXとかインスタ見てる」と、自身の発言がメディアを通じ、ニュースとして広がることなどの恐怖感を抱きつつも、ヘビーユーザーであることは認めた。

橋本はこの日、午前にXで「紅白の衣装、色指定されてましたよ着物は黄色を着てくださいって キービジュアルと同じ青色と黄色でって」と、22年の第73回から2024年の第75回まで3年連続で司会を務めた、NHK紅白歌合戦の衣装について言及。「逆に指定されてないけど被るって事はあります。先に衣装さんが色を聞いたり打ち合わせしてくれてますね すみませんバズりツイート見かけて、、」と、紅白の舞台裏での衣装を巡る人間模様を明かしていた。

橋本が苦悩をつづった投稿に、NON STYLE井上裕介（46）が反応。「スーパースターの宿命ですね！！ ただ願うなら、色々と言われない世の中になればいいのに。みんな同じ人間なんだから」と呼びかけた。