◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１２節 札幌２―１いわき（２５日・大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が後半アディショナルタイム（ＡＴ）の２発で、逆転勝ちを飾った。０―１の同ＡＴ２分、試合途中から最前線で起用されたＤＦ家泉怜依（２６）が、左クロスに頭で合わせた２戦連続弾で同点。その２分後、ゴール前の混戦の中で途中出場のＦＷ大森真吾（２５）が右足で押し込み、２―１で勝利した。殊勲の大森はプロ１年目の２０２３年以来、３季ぶりとなる得点に“涙”を流し、歓喜した。

あふれる思いを抑えることができなかった。１―１の後半ＡＴ４分、ゴール前の混戦から大森が右足で決勝点を押し込んだ。自身にとって、プロ１年目の２０２３年１１月２５日のＦＣ東京戦以来の２得点目が殊勲弾となり、得点後は絶叫を繰り返した。目には涙も光っていたが「泣いてはいないです」と笑ってはぐらかした後、「正直、自分でも泣いたか分からない。感極まったというか、いっぱいいっぱいだった」と漏らしたほど、興奮し、歓喜した。

出場機会を求めて２４年８月にＪ３北九州、昨季はＪ２山形に期限付き移籍したが得点はなし。「もう後がない」と決意を込めて札幌に復帰した今季、この試合まで１０試合に出場するもゴールは遠かった。「本当に苦しかった。出場機会も与えてもらって、チャンスもあった中で外してきたので。決めなきゃ本当に終わると思っていた」とここまでの道のりを振り返った。

今季は「いつ終わるかもしれないサッカー人生」とまで覚悟して臨んだ。「考え込むとネガティブになるタイプなので」と下を向くことを禁じた。結果が出ない間も「練習で１００％が出せるコンディションを日々作る。その中で見えた、できること、できないことを次の日に課題として練習する。毎日毎日、成長するためにその繰り返しだった」。一歩ずつ基礎を築き上げ、最高の瞬間へとつなげた。

プロ初のお立ち台で話す姿を、チームの誰もがそろって優しい目で見守った。後輩にもガンガン突っ込まれる愛されキャラは「次からも継続してやれるよう、さらに練習からギアを上げてやっていきたい」。絶対的戦力となるべく、そう誓いを立てた。（砂田 秀人）