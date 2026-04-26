「湯けむり横丁、赤ちょうちん屋台」グルメも楽しめる“福井県の温泉地”ランキング！ 2位「越前温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートして慌ただしい日々が続く中、少し足を伸ばして温かい湯船に癒やされたいと考えている方も多いのではないでしょうか。ゆったりとした湯浴みはもちろん、食事のクオリティーでも満足度の高い場所はどこなのか、気になるところです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「福井県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「越前がにが食べられそうだから」（40代女性／宮城県）、「蟹が有名なので、他の海産物も楽しめると思います」（40代男性／長野県）、「越前がにをはじめとした海の幸が有名で、温泉と一緒に地元ならではの料理を味わえる魅力があると思ったからです」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「北陸有数の温泉地で、越前ガニや地元の海産物、旬の野菜を使った料理が楽しめる宿が多く、温泉と北陸グルメを同時に満喫できるため」（30代男性／埼玉県）、「湯けむり横丁、赤ちょうちん屋台。ズズっとラーメン、サクッと串揚げと」（40代男性／沖縄県）、「あわら温泉の名前に覚えがあった。海鮮が充実しているイメージ」（40代女性／千葉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「福井県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：越前温泉／109票2位にランクインしたのは、越前海岸沿いに位置する越前温泉。福井を代表する冬の味覚「越前ガニ」の本場として知られ、旬の時期にはタグ付きの新鮮なカニを堪能できる宿や食処が立ち並びます。荒々しい日本海の景色とともに、獲れたての魚介類を刺身や焼き物で味わえるぜいたくさが、多くの支持を獲得しました。
回答者からは「越前がにが食べられそうだから」（40代女性／宮城県）、「蟹が有名なので、他の海産物も楽しめると思います」（40代男性／長野県）、「越前がにをはじめとした海の幸が有名で、温泉と一緒に地元ならではの料理を味わえる魅力があると思ったからです」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：あわら温泉／119票1位は「関西の奥座敷」と称されるあわら温泉。坂井平野の豊かな農産物と日本海の海の幸の両方に恵まれた立地で、洗練された創作料理や地元の郷土料理が楽しめます。また、温泉街には多くの屋台が集まる「あわら温泉屋台村 湯けむり横丁」があり、アットホームな雰囲気の中で地元のグルメをハシゴできる点も高い評価につながりました。
回答者からは「北陸有数の温泉地で、越前ガニや地元の海産物、旬の野菜を使った料理が楽しめる宿が多く、温泉と北陸グルメを同時に満喫できるため」（30代男性／埼玉県）、「湯けむり横丁、赤ちょうちん屋台。ズズっとラーメン、サクッと串揚げと」（40代男性／沖縄県）、「あわら温泉の名前に覚えがあった。海鮮が充実しているイメージ」（40代女性／千葉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)