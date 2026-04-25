日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に挑戦する井岡一翔（37＝志成）の陣営の“不気味”な動きを取り上げた。

井岡陣営は拓真の公開練習を1人も視察にいかなかった。

これには和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長も「見に行かないって前代未聞ですよ」と驚きを口にした。

対戦相手の直前の動きや肌つや、汗のかき具合を間近に見ることで仕上がり具合を想定できる絶好の機会だ。

中谷潤人の公開練習を井上陣営は大橋会長、父の真吾トレーナーら5人が視察した。

井岡陣営の不可解な動き。赤井氏は「心理戦も入ってるのかもしれない。不気味」と注目した。

和気氏は「今回の試合は技術VS技術以外ない。この試合こそ引き分けであってほしい」と、ボクシングを極めた試合を期待した。

さらに兄・尚弥に関するサイドストーリーも指摘。井岡が勝てば日本初の5階級制覇を達成するが、「これを国内で初めて達成するのは尚（尚弥）だから」と、拓真が兄より先の偉業達成を阻止する構図も見えてくると指摘した。