【ヴェルカ】「ファイティングイーグルス名古屋」に勝利 パブリックビューイングもお祝いムード《長崎》
プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、初の西地区優勝が決まりました。
長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場では「長崎ヴェルカ」と「ファイティングイーグルス名古屋」のパブリックビューイングが行われました。
試合開始前に、同じ西地区で2位の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の敗戦が伝えられ、ヴェルカの地区優勝が決まると、会場は大きな歓声に包まれました。
ヴェルカは、B1昇格から3シーズン目で初の地区優勝です。
（ブースター）
「ヴェルカ最高。全体の1位をお願いしたい」
（ブースター）
「よくここまで来たねって言いたい。言葉が出ない」
ヴェルカは来月7日から始まる「チャンピオンシップ」に出場し、初のB1制覇を目指します。
そして、アウェーで行われた「ファイティングイーグルス名古屋」とのGAME1は、83ｰ73でヴェルカが勝ちました。
NIBでは、25日(土)午後11時半から「Vタイムズ ヴェルカB1西地区優勝SP」。
また、27日(月)午後3時50分からは「NIB news every.スペシャル ヴェルカB1西地区優勝特番」を放送します。