プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、初の西地区優勝が決まりました。

長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場では「長崎ヴェルカ」と「ファイティングイーグルス名古屋」のパブリックビューイングが行われました。

試合開始前に、同じ西地区で2位の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の敗戦が伝えられ、ヴェルカの地区優勝が決まると、会場は大きな歓声に包まれました。

ヴェルカは、B1昇格から3シーズン目で初の地区優勝です。

（ブースター）

「ヴェルカ最高。全体の1位をお願いしたい」

（ブースター）

「よくここまで来たねって言いたい。言葉が出ない」

ヴェルカは来月7日から始まる「チャンピオンシップ」に出場し、初のB1制覇を目指します。

そして、アウェーで行われた「ファイティングイーグルス名古屋」とのGAME1は、83ｰ73でヴェルカが勝ちました。

NIBでは、25日(土)午後11時半から「Vタイムズ ヴェルカB1西地区優勝SP」。

また、27日(月)午後3時50分からは「NIB news every.スペシャル ヴェルカB1西地区優勝特番」を放送します。