日体大長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズ（ＮＣＧ）が２５日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われ、女子１万メートルで日本歴代３位（３０分４５秒２１）の不破聖衣来（２３）＝三井住友海上＝がＮＣＧ５０００メートルで１６分３秒７０で６位でゴールした。拓大１年時にマークした１５分２０秒６８の自己ベスト記録には大きく遅れたが「ケガがなく順調に練習を積めています」と前向きに話した。

不破の次戦は、５月１０日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催される木南記念の１万メートル。１５００メートル、３０００メートル、５０００メートルで日本記録を持つ田中希実（２６）＝豊田自動織機＝や２０２４年パリ五輪５０００メートル代表の樺沢和佳奈（２７）＝三井住友海上＝ら好選手が出場登録している。「豪華なメンバーがいるので楽しみです。日本選手権（１２月）の参加標準記録（３２分１１秒）を目指したい」と意気込む。さらに今年度中にマラソン初挑戦も見据える。「ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を狙っていきたいです」と話した。

社会人２年目。驚異的な快走を連発していた拓大１年時の頃の走りを取り戻すための戦いが続く。