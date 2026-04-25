青切符から厳格化したルールに異論？

お笑いタレントの田村亮さんが2026年4月16日、公式Xで厳格化した自転車ルールの難しさについて語りました。

【動画】なるほどな〜わかりやすい！ これが、青切符の基準です

亮さんは、近所で自転車移動するときの悩みについて、「近所で自転車に乗って買い物に行くのに左側通行だけではめっちゃ遠回りになる」とコメントしました。

さらに、「右車線走ってる自転車もいるし」とほかの人の運転についても触れ、「車道走った方が危ない通りもあるし、新しい自転車のルール、難しすぎない？」と投げかけました。

この亮さんの投稿は、2026年4月1日より改正道路交通法が施行され、自転車や軽車両などでの「2人乗り」や「ながらスマホ」「傘差し」「イヤホン使用」「無灯火」など、比較的軽微な113種類の違反が、いわゆる青切符（反則金）の対象になったことを受けたものとみられます。この改正により、自転車の右側通行（逆走）や歩道での危険な走行に関しても反則金が科される可能性があります。

亮さんのように思っている人は多いようで、「ほんまそうなんですよ。フラフラ走るお年寄り 車道の狭い通り いつ人身事故が起きてもおかしくない状況です」「車道、歩道の整備できてから新ルール適用すべき」「難しすぎて遠出は無理になりました。車道怖い」「特にタレントさんなんて見られる対象だからつらいですね」といったコメントが見られました。

ただ、もともとあったルールに反則金が追加され、厳格化されただけという側面もあり、「その理論で車やオートバイが逆走したらどう思いますか？ 自転車だから許される その考えが今の自転車無法化を招いたのです」「そんな事言うたら世の中の車 全部逆走するぞ！それがルールや！」「遥か昔からそうなんですがお目溢しされてただけ」といった指摘も見られました。