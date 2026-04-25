元阪神のエースで大リーグでもプレーした井川慶氏が２４日放送のテレビ朝日系「しくじり先生」に出演。

井川氏は１９９７年にドラフト２位で阪神に入団。２００１年に開幕ローテーション入りを果たすと、０３年には２０勝をマークし、ＭＶＰをはじめ、沢村賞、最多勝、最優秀防御率などのタイトルを総なめし、１８年ぶり優勝の立役者となった。０７年にはポスティングシステムを利用して移籍金約３０億円、年俸総額約２０億円でヤンキースに移籍した。

しくじり先生として登場した井川氏は「若林さん、そういえば阪神ファンでしたよね？」とオードリー・若林正恭に尋ねると、「いや、そうですよ！きょう井川さんと鳥谷さんでドキドキだったんですけど」と元阪神の鳥谷敬氏とレジェンド２人との共演に感激。続けて「ちょっとお姿見て…。ちょっとパニックですけどね」と。現役当時のスリムな体型からの激変ぶりに驚きを隠さなかった。井川氏「こんななってると思わないでしょ？」と自虐気味に答えた。

阪神時代の後輩にあたる鳥谷氏は「２００５年優勝したときも一緒にいましたし。メジャー行くまでは。体は多分、今の半分ぐらいだったんですけど…一緒にやってました」と先輩をイジった。

伊集院光が「イジってきてますけど、一応先輩ですよね？」と井川氏に確認すると、「一応、先輩です」と苦笑いだった。