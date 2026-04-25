ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本代表による「応援感謝パレード」が２５日、都内で行われた。冬季五輪のパレードは初の実施。選手ら８グループに別れ、日本橋のコレド室町テラスから大通りを約７００メートル歩いた。

ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）は小林陵侑らと笑顔を浮かべながら行進。「朝早くから集まってくださって、応援してくれた人の顔を見て歩けて楽しくて幸せな時間だった。（頑張れの言葉に）励まされて競技を続けてきたし、そういう言葉をパワーに変えて今後も頑張っていきたい」と、うなずいた。五輪６大会連続出場で、今季で引退した複合男子の渡部暁斗さん（北野建設）は、「６大会出場してパレード初めて。本当に楽しかった。最後の最後に経験できてありがたい気持ち。この規模の行事がこれからも続いていってほしい」と実感を込めた。

日本選手団はミラノ・コルティナ冬季五輪で、目標に掲げていた北京五輪のメダル１８個を超える過去最多の２４個（金５個、銀７、銅１２）を獲得した。金メダル数は自国開催の９８年長野五輪と並んで過去最多で、冬季五輪通算では節目の１００個に到達。うち直近３大会で過半数を占めており、冬季アスリートの成長を大きく印象づけた大会となっていた。