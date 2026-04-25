◆米大リーグ ホワイトソックス―ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの本塁打となる１１号を放った。１点を追う４回１死走者なしの２打席目に、元巨人のマイコラスから同点ソロを放った。この時点でアルバレス（アストロズ）の１１本塁打に並び、ＭＬＢ全体で本塁打数トップタイに立った。

初回の１打席目はオープナーとして登板した左腕のプーリンの前に空振り三振に倒れた村上。だが、１点を追う４回１死走者なしの２打席目には、１５〜１７年に巨人でプレーしたマイコラスから中堅右へ同点のソロを放った。カウント１ボール、２ストライクから４球目の外角低め８８・０マイル（約１４１・６キロ）チェンジアップを体勢を少し崩されながらもすくい上げるようにはじき返すと、飛距離４１５フィート（約１２７メートル）、打球速度１０４・０マイル（約１６７・４キロ）、打球角度３３度で運んだ。

“村神様”の勢いは止まらない。村上は１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦から、２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦まで、日本人選手では２５年ドジャース・大谷翔平投手に並ぶ最長記録となる５試合連続本塁打を放ち、日本人メジャーリーガーでは史上最速の開幕から２４試合目で１０本塁打に到達した。前日２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では本塁打が出ずに日本人史上初の６戦連発は逃したが、ノーアーチは１試合だけで２試合ぶりの一発。直近１０試合で７本塁打と量産態勢に入っている。

日本人メジャーリーガーの１年目の最多本塁打は１８年大谷（当時エンゼルス）の２２本だが、２６試合で１１発は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、６８・５発ペースと、圧巻のペースだ。