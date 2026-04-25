公共施設のトイレで長い列ができているとき、赤ちゃん連れのママに順番を譲るべきでしょうか？助け合いは大切ですが、その善意が思わぬモヤモヤを生むこともあるようです。今回は「おむつ替えシート付きトイレ」をめぐる投稿です。『長蛇の列で、おむつ替えシートがあるトイレが空いたとき、前に並んでいた人が後ろのベビーカーのママに「どうぞ」と譲っていました。結果的に、私まで順番を譲る形になってしまい、モヤモヤしてし