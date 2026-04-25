人気女子プロゴルファーの都玲華（大東建託）が２５日、横浜スタジアムで行われたプロ野球・ＤｅＮＡ―巨人戦で始球式を務めた。試合開始前、都は自身の名字にちなんだ背番号「３８５」と書かれたＤｅＮＡのユニホーム姿で登場。マウンドから思い切って投げたボールはキャッチャーの左へ外れ、両手で頭を抱えたが、観客から大声援を浴びた。始球式後に取材に応じた都は「失敗したぁぁ〜。悔しい。またリベンジしたい」と振り返