大人になると、実家の建て替えや親の入院などで、親のためにまとまったお金を出す場面も出てくるでしょう。しかし、きょうだいのうち兄だけが数百万円を援助し、自分は援助できなかった場合、心苦しく感じる人もいるかもしれません。 本記事では、手取り21万円で奨学金返済中の30代単身世帯の家計を、総務省の家計調査のデータで試算し、親への金銭的援助の考え方を解説します。 単身世帯の1ヶ月の支出はどれ