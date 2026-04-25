タレントで俳優の久本雅美さん（67）が自身のインスタグラムに、TVドラマ「月夜行路 −答えは名作の中に−」（日本テレビ）にゲスト出演した際のオフショットを披露。激変ぶりが話題となっている。



【写真】「誰だかわかんない」と話題になった白髪姿

久本さんは「日テレドラマ『月夜行路』第2話ゲストに、私とサンドイッチマンの富澤君とで、出演させて頂きまーす！！！」と説明し、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけしさんとのツーショット写真をアップ。久本さんは白髪頭で淡い茶色の着物姿。普段の派手な髪色やポップなファッションとは打って変わって、おしとやかな印象となっている。



久本さんは役柄について「私は、呉服屋の女将さん、富澤君は、骨董品のご主人」と説明し、「文学作品をヒントに謎解きをしていくドラマ。是非〜ご覧下さい」とアピールした。



15日の放送後、SNS上では「見ましたよ！名演技！」「迫力の演技が素敵でした」「いい役でしたね。自然な大阪弁がまた良きでした」などの声が寄せられたほか、「お肌がめっちゃ綺麗ですね」「チョット、誰だかわかんない」「いつもキュートですが、こちらは美しすぎます」「隨分お婆さんやな」「めっちゃ上品な奥様 迫力感じます」「まちゃみ様お美しい」「肌が若々しすぎ」などの反応があった。