新型「ハイエース」に人気集中！

街で見かけない日はないほど、私たちの暮らしを支えてくれているトヨタ「ハイエース」。

1967年に誕生して以来、ある時は物流の主役として、ある時は大切な人を運ぶ送迎車として、そしてある時は自由な時間を共にするパートナーとして、幅広いシーンで活躍してきました。

【画像】超カッコいい！ これが「最新ハイエース」です！（30枚以上）

「商用車の王様」というイメージが強いハイエースですが、現行の5代目モデルも、登場した2004年から今日に至るまで、使う人の声に応えながら大切に磨き上げられてきた一台です。

そして、2026年1月に一部改良（マイナーチェンジ）が発表され、いわゆる「9」型と呼ばれる最新モデルが2月2日に発売されました。

今回の改良では、自動二輪車（昼）を検知対象に加えた衝突被害軽減ブレーキのアップデートやアダプティブクルーズコントロール（ACC）をはじめとした最新の「トヨタ・セーフティ・センス」を搭載。速度や一時停止、Uターン禁止、信号機など道路標識を読み取り表示、注意を促す「ロードサインアシスト」も搭載されます。

エクステリアは、新デザインの「Bi-beam LEDヘッドランプ」と「直前直左鏡（通称：きのこミラー）」の廃止によりスマートな印象になったことに加え、きのこミラーがなくなったことで風切り音の低減も期待されます。

インテリアも進化しており、全車に8インチのディスプレイオーディオと、新設計の7インチメーターが標準装備され、車内はよりモダンな印象になりました。

注目は、表示システムが一新された「パノラミックビューモニター」の標準化です。デジタルインナーミラーとも連動しており、きのこミラーに代わる安全機能として、周囲の状況をよりクリアに確認することができます。

そのほか、ハイ／ロー温度切替機能付の前席シートヒーターをスーパーGL（バン）に、フリーストップバックドアをバン標準ボディ／標準ルーフに標準化しました。

9型ハイエースの最新状況について、関東地方のトヨタ販売店で話を伺いました。そこでは、発表前の2025年12月からすでに多くの問い合わせがあったといいます。販売店によっては、2026年1月の発表時点ですでに生産枠が埋まっていたケースもありました。

現在は基本的にオーダーストップとなっており、買いたくても買えない状況が続いています。

この背景には、2024年1月に公表された豊田自動織機による認証不正問題の影響で、バックオーダーが積み重なっていたという事情も存在します。生産ラインが乱れている上に、マイナーチェンジ級といえる大きな一部改良が重なったことで、販売店側は昨年に振り分け台数を伝えられた際、「圧倒的に足りない」という感想を抱いたのが実情です。

各店舗への具体的な台数は公表されていませんが、今回話を伺った販売店では数台程度にとどまっています。もともとハイエースは法人（フリート）ニーズが比較的大きく、受注枠は長年付き合いのある大口顧客にある程度優先的に割り振られています。

そのため、ハイエースを乗り続けている個人のヘビーユーザー以外には、なかなか行き渡らないという事情もあるようです。

次の生産枠がどう振り分けられるかについて、確かな回答は得られなかったものの、販売店の担当者は「今年の夏前か初夏くらいには」という期待を持っているニュアンスでした。

依然としてオーダーストップではありますが、購入の意思を示している顧客には、こうした情報が口頭レベルで伝えられているケースもあるでしょう。気になる人は、足繁く販売店に通って直接問い合わせてみることが大切だといえそうです。