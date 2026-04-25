◆次なる大化け株が隠れている驚きの「利益減少」の裏側

大学時代からアニメや声優が好きな“典型的なモテないオタクの理系男子”が、入社した会社でボーナスを貯めた300万円を元手に株式投資をスタート。2年で10倍の3000万円に増やし、さらにその3000万円を1年で5000万円に増やした。結局、わずか5年で働きながら資産1億円を突破！ その間、月々の給料は日々の生活費やアニメグッズ、声優の推し活に使い、株式投資への資金追加はまったくのゼロ。ズブの素人でも一つずつ階段をのぼりながら、比較的短期間でお金の不安を解消する投資法を初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』で徹底指南！

ファンダメンタルズの変化に気づく

人材採用という「先行投資」

大きく株価が上昇する「グロース（成長）株」を見つけることは、多くの個人投資家の目標でしょう。今回は、ある銘柄の実例を通じて、成長株を発掘し、大きな利益をつかむための具体的なノウハウを紹介します。

紹介するのは、独立系システムインテグレーションサービスを手掛けていた「システム情報（現・SI＆C）」（※現在はMBO<経営陣が参加する買収>により上場廃止）の事例です。2017年4月、同社の株価が300円程度の時点で「新高値」をつけていたことが、最初の着目点でした。

しかし、単に株価が上がっていたから注目したわけではありません。最大の魅力は「かなりのペースで人材採用を加速させていた点」にありました。

目先の利益減少に惑わされるな！

一般的に、積極的な採用活動は人件費を押し上げ、短期的には利益を圧迫します。つまり、当時は利益を生まない「先行投資」の段階でした。しかし、「採用した人材が育って戦力になれば、将来的に業績が大きく向上し、それに伴って株価も上がっていくはずだ」という仮説を立てることができたのです。

このように、目先の利益減少に惑わされず、その背景にある「成長のための先行投資」を見極めることが、ファンダメンタルズ（基礎的条件）における重要なポイントです。

最強のチャートパターン

「カップ・ウィズ・ハンドル」

企業の成長ストーリーを見込んで同社の株を購入した後、株価チャートに非常に興味深い動きが現れました。「カップ・ウィズ・ハンドル（取っ手つきカップ）」と呼ばれる形状です。

これは、米国の著名な投資家であるウィリアム・オニール氏が名著『オニールの成長株発掘法』のなかで提唱した、理想的な株価チャートの形状の一つとして知られています。具体的には、次のような値動きをたどります。

➊まず、株価が一度大きく（30％以上）上昇します。

➋その後、U字形を描くように浅めの調整（カップの底の部分）を経ます。

➌再び上昇してきたかと思いきや、そこからまたいったん下落し、「短い調整（カップの取っ手の部分）」に入ります。

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