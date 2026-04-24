「めちゃスタイル良すぎる」TWICE・モモ、透け感＆色気あふれる赤ドレス姿を披露！ 「綺麗すぎる」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは4月24日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つ赤いドレスを着用した姿を公開しました。
【写真＆動画】モモの透け感あふれるドレス姿
コメントでは「素敵な投稿ありがとうございます！とても美しすぎます」「魅力的すぎる」「めちゃスタイル良すぎる」「プリティMOMOさん 今日もめちゃめちゃ超カワイイです」「綺麗すぎる」「BEAUTIFUL」「Momo so pretty」「momo best girl」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】モモの透け感あふれるドレス姿
「綺麗すぎる」モモさんは「Miu Miuによるカスタムメイドのドレス」とつづり、10枚の写真と3本の動画を投稿。透け感のある赤いドレスに身を包んだ姿です。タイトなデザインで、美しいボディラインが際立っています。大きく開いた胸元には色気を感じます。
「ほんまに可愛すぎて無理」3月20日にも、スタイルの良さが際立つショットを公開していたモモさん。デコルテ周りが大きく開き、脚はギリギリまで露出しています。ファンからは「ほんまに可愛すぎて無理」「可愛すぎてびっくりしたー」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)