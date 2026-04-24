春のばら園（2025年撮影）

東京都調布市にある神代植物公園は、春バラの最盛期に合わせて「春のバラフェスタ」を開催する。期間は5月2日（土）～5月31日（日）。

ばら園には約400種類5,200株の多彩なバラが植えられている。園名を冠した「クイーン・オブ・神代」やバラの原種などが見られる。春のバラフェスタでは、華やかな春バラが咲き誇る中でさまざまな催しが楽しめるという。

ばら園（2025年撮影）

期間中の土曜日と日曜日には「早朝開園」を実施。通常9時30分のところ8時00分に開園するため、バラの香りが強く感じられる時間帯に入園できる。

ばら園（2025年撮影）

幻想的な空間を演出する「ばら園シャボン玉の魔法」では、ふわふわと舞い降りるシャボン玉が見られる。5月2日（土）～6日（水・振替休日）、8日（金）、それ以降の土曜日と日曜日に行われる（各日4回）。

さらに、イベント期間中はバラの品種を自動判定する無料の体験型スマートフォンアプリ「バラノナ」が利用できる。

イベント名

春のバラフェスタ



開催期間

2026年5月2日（土）～5月31日（日）

※休園日は5月7日（木）、11日（月）、18日（月）、25日（月）



開園時間

9時30分～17時00分（最終入園16時00分）



入園料

一般・大人：500円 65歳以上：250円 中学生：200円

※小学生以下および都内在住・在学の中学生は無料



所在地

神代植物公園

東京都調布市深大寺元町5-31-10