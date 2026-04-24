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「仕事ができない」は間違い？工場勤務で契約更新されない人の共通点7選を知っておきたい

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロ・ケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」にて「【工場勤務】能力じゃない…更新されない人の共通点7選」と題した動画を公開した。動画では、工場勤務において派遣や期間工の契約が更新されない人の意外な共通点とその理由について解説している。



ケンシロウ氏はまず、契約更新されない人は「仕事ができない人」ではなく、「現場から扱われづらいと思われた人」であると指摘する。その上で、具体的な7つの共通点を挙げた。



1つ目は「欠勤が多い」こと。工場でのライン作業は1人が抜けるだけで全体が止まってしまうため、自己都合での欠勤は周囲に多大な迷惑をかけることになる。2つ目の「遅刻が多い」ことも同様に、仕事に対する責任感がないと見なされる原因となる。



3つ目は「報連相をしない」ことである。生産ラインでの異音や不具合などのちょっとした変化を報告せずにいると、後々大きなトラブルに発展し、「仕事ができないレッテル」を貼られてしまうと警告する。トラブル発生時は「止めて、呼んで、待つ」という基本ルールを遵守することが不可欠だと強調した。



4つ目の「文句が多い人」については、不満があっても伝え方を工夫すべきであり、周囲に悪影響を与えると「人物面NG」として扱われるリスクがある。5つ目の「指示を聞かない」ことも致命的であり、工場で徹底されているマニュアルである「作業要領書」を守らず、自分勝手なやり方で進めることは、安全面や品質面の担保を揺るがす行為となる。「一旦言われた通り素直にやってみてほしい」とケンシロウ氏は語る。



さらに、6つ目として喧嘩やハラスメントなどの「人間関係のトラブル」、7つ目として一度失敗したことを繰り返すなどの「成長しない人」を挙げた。工場では、決められた枠内で着実に業務を全うする人材が求められているのである。



最後にケンシロウ氏は、これらのNG行動を避け、日々の業務に誠実に向き合うことで「今後工場のキャリアを長く勤めるうえで、正社員になれるかもしれない」とエールを送った。工場勤務に限らず、あらゆる職場で役立つ基本姿勢を再認識できる内容となっている。