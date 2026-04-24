21日にプレミアリーグ第34節でブライトンに0-3で敗れたチェルシーは、指揮官リアム・ロシニアーの解任を決断。ロシニアーは今年に入ってからエンツォ・マレスカに代わって指揮官に就任したが、たった23試合指揮しただけでチームを離れることになった。



果たしてチェルシーにビジョンはあるのだろうか。クラブのレジェンドの1人であるジョン・テリーも古巣を心配している。



「我々が過ごしてきたクラブがどうなるのか心配している。フロントがいつ新しい監督を招聘するのか、私には分からない。今のチーム状況で優秀な監督がチェルシーに来るだろうか。良い選手も獲得できないだろうし、売却せざるを得ないだろう。それも売却するのはチームのベストプレイヤーになるはずだ。これは辛いことだね。欧州カップ戦にも出場できないだろう。この予想が外れることを願っているが」





「本当に苛立っているし、サポーターの怒りも感じている。しかし私はチェルシーの主将として何人も監督が入れ替わるのを見てきた。選手たちがすべきことは、ただ団結して週末の試合に専念し、周りの雑音を忘れることだ。非常に重要なゲームが控えている。リーズ戦がね」（『ESPN』より）。トッド・ベーリー氏がオーナーに就任して以降、チームの将来設計には色々と疑問の声もある。ロシニアーはイングランドのハル・シティや仏のストラスブールで指揮官を務めてきたが、そのロシニアーを招聘したことにも問題があったのかもしれない。現在チームは8位に沈んでいるが、チェルシーを立て直せる指揮官は誰だ。