【Amazon：5月再入荷予定 ガンプラ】 4月24日 販売再開

「MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka」

Amazonにて、ガンプラ「MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka」などが販売再開している。

今回Amazonにて5月再入荷予定分のガンプラが販売再開しており、「MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka」や「MG 1/100 ガンダムエピオン EW」「MG 1/100 ダブルオーライザー」「RG 1/144 シャイニングガンダム」「RG 1/144 MS-06F 量産型ザク」「HG 1/144 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム アマツミナ」「HGUC 1/144 ギラ・ドーガ」など、様々な商品が確認できた。

なお再度確認を行なった際に、一部商品に関してはすでに売り切れとなっているほか、発送が5月21日以降となっている。

「MG 1/100 ガンダムエピオン EW」

「MG 1/100 ダブルオーライザー」

4月24日13時50分ごろの販売状況

(C)創通・サンライズ