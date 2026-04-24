“芸人最強の金持ち”令和ロマン・松井ケムリの父親から届いたという規格外の豪華な差し入れが紹介され、同じく金持ち芸人として登場した東貴博の告白と共に、反響を呼んだ。

【映像】Xで話題の“とんでもない差し入れ”

23日放送の『これ余談なんですけど・・・』では、「実家金持ち＆貧乏芸人」をテーマにトークを展開。MCのかまいたちのほか、ゲストに東貴博、椿鬼奴、河井ゆずる、田村裕（麒麟）が登場し、それぞれの家庭環境にまつわる「余談」を披露した。

番組では、2023年のM-1王者である令和ロマン・松井ケムリが以前X（旧Twitter）に投稿し、大きな反響を呼んだある「差し入れ」が紹介された。大和証券の副会長を父に持つケムリが公開したのは、表面がびっしりと本物の金箔で覆われた豪華絢爛なカステラであった。ケムリ本人が「親からもらったカステラに金箔のってた！！」と驚きの声を添えて投稿したこの写真は、SNS上でも「お金持ちだ」「さすがおぼっちゃま」と大きな話題となったが、ゲストの東貴博が「俺もよく食べますよ」と、まさかの同調を見せた。

これにはMCの濱家隆一も「よく食べるんですか！？」と絶句。実家が浅草の4階建てビルである“お坊っちゃま芸人”の東が実際に、金箔の乗ったカステラを食べる写真も公開され、共演者たちは驚きを隠せない様子であった。