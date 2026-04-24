● ダイヤモンドバックス 1−4 ホワイトソックス ○

＜現地時間4月23日 チェイス・フィールド＞

シカゴ・ホワイトソックスが敵地で2カード連続の勝ち越しに成功。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、6試合連続安打をマークした。

前日にMLB新人タイ記録となる5試合連続本塁打を放った村上。1点を追う3回表、一死一塁での第2打席は先発右腕ソロカがカウント3-0から投じた内角94.0マイル（約151.3キロ）のフォーシームを捉えて右前安打。続く3番ミゲル・バルガスの同点タイムリーを演出した。

安打の後には守備でも存在感を発揮した。3回裏、一死一塁の場面では2番マルテの一ゴロを無難に処理し、「3−6−3」の併殺を完成。4回裏にも4番デルカスティーヨが放った一二塁間へ鋭いゴロをダイビングキャッチで抑え、一ゴロに仕留めた。

その後、第3・4打席と続けて空振り三振。9回表にチームが勝ち越した直後の第5打席は右飛に倒れ、連続本塁打の記録は5試合でストップ。今季成績は打率.253、10本塁打、OPS.992となった。

ホワイトソックスは先発右腕デービス・マーティンが7回途中1失点と好投し、直近4試合連続のクオリティ・スタートを達成。1対1の9回表に1番アンドリュー・ベニンテンディが2号決勝3ランを放ち、アリゾナでの3連戦を2勝1敗の勝ち越しで終えた。