ラ・リーガ 25/26の第33節 ラヨ・バリェカノとエスパニョールの試合が、4月24日03:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはアルフォンソ・エスピーノ（DF）、アレマオ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、キケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、エスパニョールが選手交代を行う。ポル・ロサーノ（MF）からチャールズ・ピッケル（MF）に交代した。

58分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。アルフォンソ・エスピーノ（DF）に代わりイリアス・アコマック（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

67分、エスパニョールが選手交代を行う。ロベルト・フェルナンデス（FW）からラモン・テラツ（MF）に交代した。

76分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。アレマオ（FW）、オスカル・バレンティン（MF）に代わりジェラール・グンバウ（MF）、ウナイ・ロペス（MF）がピッチに入る。

78分、エスパニョールは同時に2人を交代。フェルナンド・カレロ（DF）、ティリス・ドーラン（MF）に代わりクレメンス・リーデル（DF）、シリル・ヌゴンジュ（FW）がピッチに入る。

81分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。ヨジュア・ベルトラウフ（DF）、ペドロ・ディアス（MF）に代わりアブドゥル・ムーミン（DF）、セルヒオ・カメージョ（FW）がピッチに入る。なお、ヨジュア・ベルトラウフ（DF）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の87分、ついに均衡が崩れる。ラヨ・バリェカノのイリアス・アコマック（FW）のアシストからセルヒオ・カメージョ（FW）がゴールが生まれラヨ・バリェカノが先制する。

その後もエスパニョールの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ラヨ・バリェカノが1-0で勝利した。

なお、ラヨ・バリェカノは36分にアウグスト・バタジャ（GK）、50分にパテ・シス（MF）に、またエスパニョールは2分にペレ・ミジャ（MF）、19分にポル・ロサーノ（MF）、75分にレアンドロ・カブレラ（DF）、83分にシリル・ヌゴンジュ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-24 05:20:14 更新