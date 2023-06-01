【Amazon：iPhone ケース セール】 セール期間：4月24日0時～5月7日23時59分

Apple MagSafe対応iPhone Airケース - フロスト

Amazonにて、iPhone ケース各種がセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。

期間中は、Apple MagSafe対応のiPhone Airケース（フロスト、シャドウ）、iPhone 17 Proクリアケース、iPhone 17クリアケース、iPhone 17 Proシリコーンケース（テラコッタ、ブラック）、iPhone 17シリコーンケース（アンカーブルー）などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Apple MagSafe対応iPhone Airケース - フロスト

MagSafe対応iPhone Airケース。バックパネルの厚さは0.9mmで、ポリカーボネートフレームで強化されている。

Apple MagSafe対応iPhone 17 Proシリコーンケース - ブラック

iPhone 17 ProのためにデザインされたMagSafe対応シリコーンケース。クロスボディストラップに確実に装着できるため、iPhoneをハンズフリーで便利に持ち歩ける。