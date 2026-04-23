Kis−My−Ft2が23日、都内でデビュー15周年を記念した衣装展「Kis−My−Ft2：The Couture」（24日から、池袋PARCOなど6会場）開幕を前にした取材会に出席した。

展示では、未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装48点を展示するほか、メンバーの私物アイテムも公開。キスマイのクラフトマンシップが詰まった空間となっている。同グループの衣装は18年以降玉森裕太（36）が監修しており、王道アイドル衣装の型にはまらずメンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装”が作られていることで知られる。

一緒に展示をまわるとしたら？という問いには、二階堂高嗣（35）は「おいっ子もライブを見に来れる年齢になってきて、楽しんでくれているので、おいっ子とまわれたらライブが楽しめるんじゃないかな」とした。宮田俊哉（37）は「うちの事務所は衣装が受け継がれていくので、後輩達と一緒にまわって『どれ着たい？』って」と後輩をお誘い。「（ジュニアの）KEY TO LIT連れて行こうかな？ライブを観に行ったときに『FIRE BEAT』とか歌ってくれてたから」と継承を願った。

6人も展示を内覧。千賀健永（35）は「アトリエのスペースは、僕らは普段は入れないのでこういう風に作っているんだなと裏側も見ることができました。藤ケ谷太輔（38）は「温度感、香りまでするくらいの距離感で見ていただける」と感想を語り、二階堂は「キスマイの歴史が振り返られる場所になっているので、その辺も楽しんで頂けたらと思います」と呼びかけた。