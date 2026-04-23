◇ナ・リーグ カブス-フィリーズ（2026年4月22日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が22日（日本時間23日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。2打数無安打後、4-2の5回1死一塁の第3打席で2戦連発となる2号2ランをマークした。

実況が打った瞬間に「クラッシュ!」と叫んだ強い打球は、ライナー性で左中間に飛び、左翼席最前列に勢いよく飛び込んだ。打球速度104．1キロ（約168キロ）、飛距離388フィート（約118メートル）、角度24度の一撃。

前日の1号は、今季48打席目で飛び出した左翼席場外に消える特大本塁打。「いい感じでバットが振れた」と振り返った一撃は、打球速度109．8マイル（約176．7キロ）、飛距離441フィート（約134．4メートル）、角度26度で、7連勝に貢献した。

3月のWBCで右膝を負傷し開幕はIL入りで迎えた。だが11試合目の出場で今季1号を放つと、「飛ばし屋」の感覚が戻ってきた背番号27は、すぐに2号に結びつけた。

侍ジャパンの同僚、村上宗隆内野手も4戦連発で9本塁打まで数字を伸ばしている。村上に負けん、と日本を代表するスラッガーが上昇気流に乗ってきた。