レインボー・ジャンボたかお、“太りにくい体質”乗り越え135キロ “太りやすい”池田の体質だったら→医者から衝撃の告知「破裂してた」

レインボー・ジャンボたかお、“太りにくい体質”乗り越え135キロ “太りやすい”池田の体質だったら→医者から衝撃の告知「破裂してた」