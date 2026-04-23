レインボー・ジャンボたかお、“太りにくい体質”乗り越え135キロ “太りやすい”池田の体質だったら→医者から衝撃の告知「破裂してた」
お笑いコンビのレインボー（ジャンボたかお・池田直人）が、22日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）に出演。コンビ間の衝撃の事実を明かした。
【写真】高校時代イケメンすぎ！レインボー・ジャンボたかお
この日は渡辺翔太（Snow Man）、増田彩乃（CUTIE STREET）、高橋成美らをゲストに迎え「ダイエットはつらいよ大賞」を放送。「絶対に太らない渡辺翔太 VS. すぐ太る芸能人」という構図で番組が展開した。
巨漢で知られ“MAX体重135キロ”というジャンボは「我々コンビ、こういう感じですけど、血液で体質調べられるんですけど、池田はめっちゃ太りやすい体質」と告白。“MAX体重80キロ”の池田も「すぐに顔についたりします」と認めた。
ジャンボは続けて「俺は信じられないくらい太りにくい体質」と明かし、「（医者に）仮に君が池田君の体質だったら、250キロで破裂してた（と言われた）」と衝撃の告知があったことを明かした。
その後、ジャンボの痩せていたころと、池田の太っていたころの写真が公開され、千鳥・ノブが「池田は女子ソフトボール部？」とツッコミ、笑いを誘った。
【写真】高校時代イケメンすぎ！レインボー・ジャンボたかお
この日は渡辺翔太（Snow Man）、増田彩乃（CUTIE STREET）、高橋成美らをゲストに迎え「ダイエットはつらいよ大賞」を放送。「絶対に太らない渡辺翔太 VS. すぐ太る芸能人」という構図で番組が展開した。
ジャンボは続けて「俺は信じられないくらい太りにくい体質」と明かし、「（医者に）仮に君が池田君の体質だったら、250キロで破裂してた（と言われた）」と衝撃の告知があったことを明かした。
その後、ジャンボの痩せていたころと、池田の太っていたころの写真が公開され、千鳥・ノブが「池田は女子ソフトボール部？」とツッコミ、笑いを誘った。