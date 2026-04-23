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経済視点で読み解く食糧危機。「脱炭素を進めてきたことで」二酸化炭素不足に陥るイギリスの皮肉な仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【世界経済情報】モハPチャンネルが「【英国経済】価格が上がるだけではない！鶏肉・豚肉が不足する可能性！中東供給ショックで食糧不足の懸念！」を公開した。本動画では、中東発の供給ショックがイギリスの食料事情に与える影響について解説し、鶏肉や豚肉が不足する懸念の裏には二酸化炭素不足という意外な要因があることを提示した。



モハP氏はまず、ホルムズ海峡の封鎖が続いた場合、夏までにイギリスで鶏肉や豚肉が不足する可能性があるという現地メディアの報道を紹介した。イギリス国内で生産されている肉類がなぜ不足するのか。その理由についてモハP氏は「生産過程で使っている二酸化炭素が中東産となっていて、それらが不足するんじゃないか」と指摘する。イギリスでは、動物に苦痛を与えずに生命を奪う屠殺の工程の8割で二酸化炭素が使われているという。さらに、二酸化炭素は肥料工場などの副産物として得られるか、EUや中東から輸入されていると説明。過去にもコロナ禍やワールドカップの時期に二酸化炭素不足が懸念された事例を挙げつつ、今回は別の構造的な問題も潜んでいると語る。それは、国を挙げた環境対策である。「脱炭素を進めていく中で、国内で二酸化炭素が出るような肥料製造工場とか製油所とかそういう産業なんかが減っていて」と述べ、副産物として得られていた二酸化炭素の供給量が減少している実態を浮き彫りにした。



動画の終盤では、食料品の価格上昇や品不足が貧困層を直撃する危険性に言及し、「食べられなくなるのは貧困状態にある人々ということになります」と警告した。中東の地政学的リスクと脱炭素社会への移行という要素が、食卓の危機として複雑に絡み合っている実情を解説し、視聴者の理解を深める形で締めくくられた。