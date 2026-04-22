「龍玄とし」名義でソロ活動中のX JAPANのボーカルToshlが22日までにXを更新。横浜スタジアムでのライブが不開催となったことについて言及した。

龍玄とし（Toshl）は21日、DeNA−阪神戦のスペシャルゲストとして試合前のミニライブとセレモニアルピッチを行った。試合後には「BULE☆LIGHT LIVE（ブルーライトライブ）」が予定されており、午後9時40分までに試合終了すればライブ決行だった。

他球場より15分早い、午後5時45分の試合開始でライブへの準備も万全のはずだったが、4時間21分の大熱戦となりライブは中止に。だが、龍玄とし（Toshl）は試合後、サプライズで登場。28歳の誕生日にバースデー弾を放ち、お立ち台に上がったDeNA牧秀悟内野手（27）にバースデーソングを贈った。

試合終了後に更新したXで「試合後のライブは不開催となり残念でしたが、野球はやっぱりおもしろい！そして、ファンの皆様の情熱も凄くて、感動しました」と振り返り、「貴重な機会をいただいたことに、心より感謝申し上げます。応援くださったあなたへ、ありがとう。嬉しかったょ。今夜はゆっくりと、おやすみなさいませ」とつづった。