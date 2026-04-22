5月に行われる新潟県知事選挙に向けて立候補予定者への説明会が開かれ、県や関係機関が選挙運動などにあたっての注意事項を説明しました。

4月21日、県庁で開かれた知事選の立候補予定者説明会には、すでに出馬を表明している3つの陣営が参加。



県選挙管理委員会が明るい選挙の実現に向けた協力を呼びかけました。



【県選挙管理委員会 八幡己津子 書記長】

「違反のない、きれいな選挙は県民のひとしく願うところでありますので、立候補者の皆様におかれましては、どうか公職選挙法の規定を遵守していただき、公正な選挙が行われるようお願い申し上げます」



説明会では、日本郵便や県警などの関係機関が選挙運動用ハガキや自動車に取り付ける看板類の許可申請など、選挙運動に関する注意事項を説明。



中でも県選管は公職選挙法の改正により、選挙運動用ポスターの規格が長さ42cm幅40cm以内に統一されたことなど、前回の知事選からの変更点について注意を呼びかけました。



知事選にはこれまで現職の花角英世知事、立憲民主党の土田竜吾県議、元五泉市議の安中聡さんが立候補を表明しています。



知事選は5月14日告示、31日投開票です。