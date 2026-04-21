この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAが「【サイゼリヤ食べ放題】人気すぎて大行列のサイゼのモーニングビュッフェがヤバすぎた！【爆食】」と題した動画を公開しました。動画では、舞浜駅周辺にあるホテル併設のサイゼリヤで、大人気のモーニングビュッフェを堪能する様子を伝えています。

早朝から行列に並んで入店し、60分間のビュッフェに挑みます。ビュッフェ台には、彩り豊かなサラダや定番の朝食メニューに加え、「辛味チキン」や「ミラノ風ドリア」といったサイゼリヤの看板メニューがずらりと並んでおり、充実のラインナップとなっています。

山崎NANAは、サイゼリヤドレッシングをかけたサラダや、皮がパリッとしたウインナー、塩味が絶妙なポップコーンシュリンプなどを次々と実食。「ミラノ風ドリア」については、「みんな大好きミラノ風ドリアが食べ放題出来るのは天国すぎる」と絶賛し、フォッカチオにはデミハンバーグのソースをつけて味わうなど、多彩なメニューを満喫しました。

中でも「辛味チキン」については、「柔らかいお肉を噛む度に肉汁と共に溢れる旨味がたまらない」とおかわりを重ね、最終的に8皿分となる32個を完食。締めには種類豊富なフルーツポンチを味わい、大満足で制限時間を終えています。

動画の最後には1300円という価格について「神コスパ」と語り、気合いを入れて並ぶ価値があると太鼓判を押しました。休日の朝活や旅行の際の朝食として、サイゼリヤのモーニングビュッフェに足を運んでみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

舞浜駅に到着！大行列のサイゼリヤへ
00:54

人気メニューも並ぶ充実のビュッフェ台を紹介
01:16

種類豊富なメニューの実食スタート
03:35

大人気「辛味チキン」も食べ放題！
06:27

完食と総評！1300円の神コスパビュッフェ

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