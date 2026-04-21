＜虐待母が死ぬ！？＞逃げるように家を出た私。結婚、出産し…手に入れた穏やかな日々【第1話まんが】
私はホナミ（30代）。優しい夫サトル、可愛い娘のアンジュ（2歳）と3人で穏やかに暮らしています。私の母は若くして離婚し、シングルで私たち3人きょうだいを育てていました。上の兄のキイチは母のお気に入り、下の兄のユウジは空気みたいな扱い。そして末っ子である私は、母から目の敵にされていました。子どもの頃は母に虐げられていたつらい記憶しかありません。高校卒業と同時に逃げるように家を出て、今に至ります。
母の冷たい視線は、今でも鮮明に覚えています。真冬のベランダで凍えた子どもの頃の日々、無理やり髪を掴まれてハサミで切られた絶望の記憶……。やがて上の兄が引きこもるようになり、母はそちらにかかりっきりになりました。
逃げるように家を出て、ようやく自由を得られた私。そして職場でサトルと出会いました。私の実家での記憶を打ち明けると、サトルは「今まで幸せじゃなかった分、これからは僕が幸せにするから」と明るく微笑みかけてくれました。
母は上の兄にだけ愛情を注ぎ、下の兄のことを無視していました。末っ子の私のことは憎らしかったようで、しょっちゅう罵声を浴びせてきました。真冬にベランダに閉め出されたあの日の寒さ、髪を切られたときの絶望。そのすべてが私のなかに鮮明な記憶となって残っています。
私は高校卒業と同時に就職し、逃げるように家を出ました。その後はサトルと出会い、アンジュが生まれて今があります。まさか私がこんな穏やかな暮らしを手に入れられるなんて……。今は家族3人でいられる幸せをかみしめています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
母の冷たい視線は、今でも鮮明に覚えています。真冬のベランダで凍えた子どもの頃の日々、無理やり髪を掴まれてハサミで切られた絶望の記憶……。やがて上の兄が引きこもるようになり、母はそちらにかかりっきりになりました。
逃げるように家を出て、ようやく自由を得られた私。そして職場でサトルと出会いました。私の実家での記憶を打ち明けると、サトルは「今まで幸せじゃなかった分、これからは僕が幸せにするから」と明るく微笑みかけてくれました。
母は上の兄にだけ愛情を注ぎ、下の兄のことを無視していました。末っ子の私のことは憎らしかったようで、しょっちゅう罵声を浴びせてきました。真冬にベランダに閉め出されたあの日の寒さ、髪を切られたときの絶望。そのすべてが私のなかに鮮明な記憶となって残っています。
私は高校卒業と同時に就職し、逃げるように家を出ました。その後はサトルと出会い、アンジュが生まれて今があります。まさか私がこんな穏やかな暮らしを手に入れられるなんて……。今は家族3人でいられる幸せをかみしめています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子