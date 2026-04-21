「RB-A1S」インディゴ

TVS REGZAは、耳をふさがずに音楽が楽しめるイヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤフォン「RB-A1S」を5月22日より発売する。インディゴ(ID)、アイボリー(IV)、ローズゴールド(RG)の3色を用意。価格はオープンで、市場想定価格は26,400円前後。

テレビやゲーミングモニター、プロジェクターなど、ビジュアル機器を手掛けてきたTVS REGZAが初めて導入する、イヤフォン製品の第1弾モデル。装着感のほか、レグザ調整によるサウンド設計、音漏れ抑制技術にこだわったという。

小岩井ことりさん

アイボリー

ローズゴールド

イヤフォンは、耳道をふさがないオープンタイプを採用。耳への負担を抑えつつ、周囲の音も聞くことができる設計とした。オフィスや在宅勤務、ジムや散歩、料理や掃除中など、あらゆるシーンで使用できる。

長時間の装着でも疲れにくい、片耳5.6gの軽量ボディを実現。ボディ形状も安定したフィットが続くようデザインしている。

11mmドライブユニットをベースに、迫力ある低域と、クリアで伸びやかな中高域を引き出すようチューニング。さらに、高効率マグネットによる音の精密さ、高耐久ボイスコイルによる信頼性・耐久性も高めている。

3つのモードを用意。高域を強調したメリハリあるサウンドの「ミュージック」、ナチュラルなフラットサウンド「シネマ」、人の声が聴き取りやすい「クリア音声」を、コンテンツや好みに合わせて選ぶことができる。

オープンタイプで気になる“音漏れ”を抑制する技術も導入。ユニットの角度や波形をコントロールして狙った場所へ音を運ぶ指向性制御、ならびに逆位相の音で周囲に漏れる音を相殺する逆位相フィルタリングを組み合わせることで、マナーと音質を両立させた。

オーディオモードの切り替えやイヤフォンを鳴らして場所を知らせることができる専用アプリも用意。発売に合わせ、iOS/Androidの両アプリをリリースする。

通話や、同時に2つの機器に接続できるマルチポイント機能をサポート。レグザと組み合わせれば、レグザ本体のスピーカーとイヤフォンからテレビ音声が同時に楽しめるほか、レグザのリモコンで音量をそれぞれ個別に調整できる。

Bluetooth 5.4に準拠。対応するコーデックはAAC/SBCで、プロファイルはA2DP/AVRCP/HFP。

再生可能時間は、イヤフォン単体で約8.5時間、充電ケース併用で約34時間。充電時間は、イヤフォンが約1時間、ケースが約2時間。10分間の充電で約2時間再生できる急速充電にも対応する。

イヤフォン部はIP54の防塵・防滴仕様。重量は、イヤフォンが約5.6g(片側)、ケースが約36.8g。