最強のおつまみ誕生させる気か　東海が誇るベビースターとグリーン豆が合体

三重の「ベビースター」と愛知の「グリーン豆」。東海が誇るお菓子同士が、まさかの相互コラボを発表しました。

新たに登場するのは、「グリーン豆（ベビースターラーメンチキン味）」と「ベビースターラーメン（グリーン豆入りコクうまチキン味）」という、どう考えても気になる2商品。4月20日より全国のスーパーマーケットなどで期間限定で同時発売されます。

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■ 東海エリア発「つまんでハッピー！」な夢のコラボ

今回のコラボレーションは、三重県津市に本社を置くおやつカンパニーと、愛知県名古屋市に本社を置く春日井製菓という、東海エリアに拠点を置く2社による「東海エリアをお菓子で盛り上げたい」という熱い想いから実現したものです。

1959年発売のスナック菓子「ベビースターラーメン」と、1973年発売のえんどう豆をサクサク衣で包んだ豆菓子「グリーン豆」。長年にわたり「気軽につまんで食べる楽しさ」を届けてきたという共通の魅力を最大限に活かし、「つまんでハッピー！」をテーマにありそうでなかった異色の組み合わせが生み出されました。

■ ベビースター味のグリーン豆とグリーン豆入りのベビースター同時発売

春日井製菓から発売されるのは、ベビースターの味を表現した「グリーン豆（ベビースターラーメンチキン味）」です。

厳選されたえんどう豆を丁寧に二度揚げしてサクッとした食感に仕上げたところに、ベビースターラーメンチキン味特有の旨みと香ばしさをプラス。ひと口で「豆×ラーメン」の楽しい出会いが広がる仕上がりとなっています。内容量は61gで、店頭想定価格は税込216円です。

一方、おやつカンパニーからは、文字通り「グリーン豆」が入った「ベビースターラーメン（グリーン豆入りコクうまチキン味）」が登場します。

ロレーヌ産岩塩を使用した旨みと甘みを感じるグリーン豆に合うよう、チキンの旨みと香味野菜の風味が際立つ「コクうまチキン味」のベビースターをミックス。グリーン豆のサクサク食感とベビースターのパリポリ食感を一緒につまんで食べることで、絶妙なハーモニーを堪能できます。こちらは便利な小分けパックの132g（22g×6袋）入りで、店頭想定価格は税込319円前後となっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042101.html