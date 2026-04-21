「パンツに血がついてる！！！」と、小学生の娘さんに告げられたという投稿。



貴重なコメントがズラリ！ てんてこさんの投稿

女性や年ごろの娘さんを持つ親であれば「ついに生理が来た話の投稿かな？」と思うことでしょう。でも実は、この投稿主てんてこさん（＠mainichi_tenteko）の娘さんは小学1年生。



「小1娘が昨日帰宅後トイレでおしっこした後、『ママ、パンツに血ついてる！』と言ってきて、確認したら陰部が真っ赤に。一瞬、生理？！と思うくらいのべったりついた鮮血でした」



この投稿に、心配する声がコメント欄に多く寄せられました。



「お腹ぶつけたとかなら膀胱や尿道、最悪腎臓とかかもしれませんね。尿検査されましたか？泌尿器科にいってみるのは？」



「怖いですね、娘さんも心配です。怖かったですね。うちは息子ですが、切れ痔で出血していたことはあります。でも、生理のような血ですもんね…なんでしょうか…原因がわかりますように...」



「生理2日目の出血が続くようであれば、身体も小さいし早めに病院行った方がいいかなとは思います。ただ泌尿器科を受診するとしたら性器を見られる事は間違いなしなので、女医さんのいる病院リサーチしといた方がいいと思います」



てんてこさんに、詳細をおうかがいしました。



病院を受診してみたものの……

ーー出血は、どこからだったのでしょうか？



「『もしかして傷があるのかも？』と思い、外傷を探すために皮膚を触ると、娘は自分の血を見て過敏になっていたこともあり「痛い！痛い！」と大騒ぎになる始末。何とかなだめて痛いと言っていた場所を見るも傷は見当たらず、中から出血してるのかと思ったけど素人にはよく分からず…」



ーーどれくらいの出血量だったのでしょうか？見た時にはもう出血は止まっていましたか？



「出血はパンツにべったりとつくくらい、例えるなら生理1日目を気付かずに過ごしていたくらいな量でした。私が見た時には、血が垂れてたりとかはなく、止まっていたようです」



ーーどのような病院を受診されましたか？



「どこへ行くべきかわからず、ひとまず、娘が生まれた産婦人科に電話をしました。状況を説明すると、緊急ではなさそうだから、翌朝まずは小児科で見てもらうように助言され、小児科を受診しました。



しかし、結局原因は不明のままで。生理が早い子（思春期早発症）もいるけれど、そういう子はまず胸が膨らむから、娘は該当しないと言われました」



ーー原因がわからず心配ですね…



「性的な被害も考えられる…みたいなことも耳にし、それとなく娘に話を聞いてみたものの、誰かに触られたりとかはないようでした。ただ、まったくあざになっていないのですが、『学校で机に膀胱辺りをぶつけた』ということが発覚して。今回の私の投稿に対して、娘の話と似たような体験談がコメントとして多数寄せられていたので、もしかして、打撲が関係してるのかも……と。定かではありませんが」



ーーその後は、娘さんの体調はいかがですか？



「出血は、その時だけでした！その後は痛みもなく気持ちも落ち着いていて、特に何も気にしていないことが救いです。親としては、あの出血量には本当に驚きましたけど（滝汗）」



コメント欄には、貴重な経験談がずらり

「同じような経験をされた方いますか？」というてんてこさんの呼びかけに、さまざまなコメントが寄せられました。



「以前友人が小学校低学年の女の子を預かっていた際 庭の外壁から飛び降りた後、下半身から出血してしまったと聞きました。 出血の場所が場所だったため、その子の両親にすぐ連絡し小児科受診したところ、飛び降りた際に処女膜に圧力がかかり自然に裂けたような状態だったらしいです。



性被害でないことを証明するために、隣家の防犯カメラを確認してもらったら、腹部を打って転倒するところが映ってたそうですが、友人はかなりショックを受けてました。たしか処女膜裂傷の診断だったので、、子供だし自然に塞がると言われたみたいですが、飛んだりぶつけたりした際にもなるらしいので、うちも娘の友達が遊びに来る際は気をつけてます」



「まさにうちとタイムリーでして…！うちはどこかにぶつかったとか触った、触られたとかではなく突然年長娘のおまたから結構な出血あり病院へ行きCT、MRI、血液検査、レントゲンしたところ思春期早発症ではなく、自立性機能性卵胞というものでした！



何かの刺激で排卵のようなものが起こって生理のように出血したみたいです。一回きりの子もいるし数回ある子もいるんだとか…（汗）。原因がわかるまで心配ですよね」



「私が小学校時代の話ですが、鉄棒で股を凄い勢いでぶつけた時は血が出ました。でも、その時は排尿時痛が凄まじく、しばらくは一人でトイレに行けず、保健の先生とトイレに行って『ふーふー』って言って背中をさすってもらいながらじゃないと排尿出来なかったです。鮮血は本人もびっくりして怖くなったでしょうね！早く原因が分かりますように」



「うちも6歳娘、アスレチックで遊んだ帰りに出血。生理1日目くらいの出血しててそれが一週間以上続きました。 病院も受診しましたが、ぶつけたとか打ったとかの外傷性？だと… 確かにアスレチックパークみたいなところで遊んでいたので、飛んだり跳ねたりして、どこかにぶつけたりはしてた可能性はあるんですが…原因は不明です。 医者曰く、意外とよくある話みたいで、出血も一週間位はよくあるみたいです」



「娘も低学年で同じようなことがあったのでコメントします(>_<) 自宅トイレでの出来事でしたが、鮮血で 小さな水風船を割ったように血の量が多かったです。娘は、お尻からいきなり出た！と…。 血の量があったので流れて前にきたのか前から出たようにも見えるし、最初の生理にしては鮮やかすぎる赤＆量も多く、その時の写真を撮り病院へ。 さらに専門の病院を紹介され色々と調べてもらいましたが、生理にしては胸のしこりなどもなく、お股などにも傷は見当たらず、本人がお尻から出た！と話すことと多量の鮮血で、 診断は【ポリープ自然脱落】だろうと言われました」



「二女が保育園に通っていたころ、『おしっこした後、便器が赤い』とお友だちに指摘されたようです。その後、腎盂腎炎を2回発症し、お医者様の勧めで検査したら、『尿管逆流症』で手術しました。幸い腎臓の機能に影響はありませんでした」



処女膜亀裂のような不意の怪我から、見過ごせない大病の兆候まで、その原因は実に多様です。生理が始まる前の年齢であればなおさら、「たかが血」と自己判断せず、まずは速やかに病院を受診することが何より大切ですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・かわた まい）