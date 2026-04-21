4月25日（土）よる9時より第3話を放送 日本テレビ土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」

第3話には、黒川智花と忍成修吾がゲスト出演！主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』に通う小学6年生の橘寧々（本屋碧美）は、塾とピアノ以外は部屋から出ず『ユカナイ』にも顔を出さずにいた。そんな彼女を心配しつつ、今月で『ユカナイ』を退会したいと面談にくる母親・橘珠美役を黒川、父親・橘行雄役を忍成が演じる。

第3話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/story/

本作は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語。

教室長のタツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。しかしそんな遊びやアートを通して、子どもたちが奥底に閉じ込めた気持ちを紐解いていく。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく、新たな形のヒューマンドラマだ。

■黒川智花 コメント

フリースクールの存在は知っていましたが、生徒たちが自由にのびのび過ごしつつも、大事なルールを守りながら自分らしさと社会性を高めていく、大切な場所なのだと改めて認識しました。スタッフの方々が生徒ひとりひとりと向き合う姿勢も印象的でした。

タツキ先生をはじめ、お話を彩る登場人物の皆さんのキャラクターや想いが見どころの一つだと感じました。そして観てくださる方の心に、前を向く力を優しく届けられる作品だと思っています。

監督をはじめスタッフ・キャストの皆さんの現場の空気作りが素晴らしく、生徒さんたちの自然な笑顔がオンオフ両方であふれていました。素敵な環境で演じさせていただけたと感謝しています。そんな日常を切り取ったノンフィクションのような雰囲気を楽しんでいただけたらなと思います。「タツキ先生は甘すぎる！」ぜひご覧ください！

■忍成修吾 コメント

ここ最近、父親役をいただけるようになってうれしく思っています。

フリースクールについては「学校になじめない子が通い自分のペースで学べるような場所」といったイメージでした。劇中ではそういった面もある一方で、想像していたよりも深く子どもやその家族に関わる印象を受けました。この役を通して感じたのは、家庭や学校が子どもに与える影響はやはり大きく、そして難しいということ。演じながら自分自身親として考えさせられる事が多く、またやりがいもありました。悩みや不安がある中で、どうしても子どもに幸せになってほしいと欲張ってしまうのが親の性（さが）なのかもしれません。子どものことで悩んでいる方がこのドラマを観て、心が少しでも軽くなってくれることを願っています。