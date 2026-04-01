黒木メイサ、１１年ぶり連ドラ単独主演「ご期待ください。私も期待しております」　警察小説「八神瑛子」シリーズをＨｕｌｕで実写化【コメント全文】

女優の黒木メイサがＨｕｌｕ オリジナルドラマ「八神瑛子―上野中央署 組織犯罪対策課―」で１１年ぶりに単独主演することが２１日、分かった。深町秋生の大人気シリーズの連続ドラマ化で、７月２４日から独占配信される。

深町秋生氏の大人気警察小説「八神瑛子」シリーズがＨｕｌｕで実写化。黒木がスタントなしで１１年ぶり連続ドラマ単独主演する。

２０１４年公開の映画「渇き。」の原作となった「果てしなき渇き」や、２２年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズなど、話題作を続々と世に送り出してきた人気作家・深町秋生氏。中でも、代表作のひとつとして根強い支持を得ているのが、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ。１１年刊行の「アウトバーン」を皮切りに、これまで５作品を発表し、累計発行部数５０万部を超える大人気シリーズとなっている。

そんな“警察小説の金字塔”を、Ｈｕｌｕが連続ドラマ化。「八神瑛子‐上野中央署 組織犯罪対策課‐」と題し、７月２４日から独占配信する。主演を務めるの黒木メイサ。２４年から活動拠点を東京に戻し、２６年１月クールには話題のドラマ「リブート」にも出演し、確かな演技⼒＆唯一無二の存在感で視聴者を魅了した。そんな黒木が「デザイナーベイビー〜速水刑事、産休前の難事件〜」（１５年放送）以来、実に１１年ぶりに連続ドラマで単独主演を飾る。役作りへの妥協なきアプローチで、人気小説説に新たな息吹をもたらす。

◆《夫の死》の真相とは？《強さと悲しみを背負うマル暴の女刑事》が復讐にすべてを捧げる

黒木が演じるのは上野中央署の「組織犯罪対策課」に所属する、いわゆる“マル暴“の危険な女刑事・八神瑛子。通り一遍のルールなんて無用！相手次第では暴力も厭わず、ヤクザや中国マフィアとも平気で手を結ぶ彼女は、上司や同僚と衝突しながらも、警察組織の中で一定の評価を得てもいます。そんな彼女には、心に秘めた決意がありました。それは…《フリーライターとして闇社会の核心に斬り込み続けた夫》の《死の真相》をつまびらかにすること―。

自死として処理された捜査結果に疑念を抱き、闇に葬られた真相を追いながら、夫と共に亡くした我が子、二重の復讐に突き進んでいく瑛子。仲間の死、裏切り、陰謀――予期せぬ非常かつ緊急の事態に次々と巻き込まれながらも、決してひる

むことのない彼女が暴く《驚愕の真相》とは一体！？ 強さと悲しみをもつ主人公・瑛子が繰り広げる《復讐のための仁義なき戦い》、回を増すごとに二転三転する《予断を許さない人物関係図》から、一秒たりとも目が離せない！

◆練習期間、約３か月 黒木がスタントなしで《果敢にアクションシーン》に挑戦

さらに、もうひとつ注目すべきは《アクションシーン》。なんと今回、黒木は約３か月にもおよぶ練習期間を経て、スタントなしでの撮影に挑戦。その結果、瑛子の心の叫びも十二分に表現されたアクションシーンは必見。

＜黒木メイサのコメント＞

Ｑ・実写化のオファーを受けた時の感想を。

「多くの方に愛されてきた作品なので、最初にお話をいただいた時は素直にとても嬉しかったです。同時に、『八神瑛子』という強く魅力的なキャラクターを自分が演じることへのプレッシャーも感じました。原作やこれまでの作品を大切にされてきたファンの皆さんの期待に応えられるよう、そして新しい八神瑛子像をお届けできるよう、挑みたいと思いました。

Ｑ・自身との比較で、八神瑛子というキャラクターについて教えてください。

「八神瑛子はとても強い信念を持って組織犯罪に立ち向かう人物です。状況を俯瞰して判断する力や、危険な場面でも一歩踏み出す覚悟は、私自身にはまだ足りない部分だと思います。ただ、誰かを守りたいという思い、仕事に対して真摯に向き合う姿勢には共感する部分も多く、少しずつ彼女の強さに近づいていけたらと思いながら演じさせていただきました」

Ｑ・物語の印象、見どころを教えてください。

「八神瑛子という人物は、組織犯罪という巨大な闇に一人の刑事として真っ直ぐ立ち向かっていく女性です。強さだけではなく、孤独や葛藤も抱えながら進んでいく姿が、この物語の大きな見どころだと思います。スリリングな捜査やアクションだけでなく、登場人物の信念や葛藤が丁寧に描かれていること、瑛子が組織犯罪という大きな闇に立ち向かう中で、人として何を守るのか、正義とは何か…誰が味方か、登場人物それぞれの思惑が交差していく心理戦も最後まで目が離せない作品になっていると思います」

Ｑ・約３か月間のアクショントレーニングを撮影に活かせた点があれば教えてください。

「トレーニングを重ねたことで、アクションシーンでもキャラクターとして自然に体を動かせるようになり、八神瑛子の強さや説得力を表現する上で大きな助けになったと思います。アクションシーンではカットを細かく割る事も多いですが、瑛子がクラブに乗り込むシーンのアクションは通しワンカット、一発ＯＫ、嬉しかったです。笑」

Ｑ・視聴者へのメッセージを。

「八神瑛子というキャラクターがどのように事件と向き合い、どんな決断をしていくのか、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。スタッフ・キャスト一同、心を込めて作り上げていますので、ぜひ最後まで見届けてください」

＜原作者・深町秋生氏のコメント＞

Ｑ・ドラマ化にあたっての期待をお聞かせください。

「『八神瑛子』シリーズには特別な思い入れがあります。作家としてまったく食えておらず、なんならこのまま文壇から消えかけていたところをこの作品に救ってもらいました。今回は同シリーズの１〜３作目の３部作が連続ドラマという形でたっぷり描かれていることもあり、瑛子を中心とした登場人物たちの使命と躍動を一視聴者として愉しみに拝見したいと思っております」

Ｑ・撮影の雰囲気について、現場で感じたことや印象に残っていることなど教えてください。

「撮影見学というのはとにかく緊張するもので、なにしろ人様の仕事場にお邪魔するわけですから、いつも借りてきた猫のように隅で固まっております。ですが、今回の撮影の雰囲気は和やかだったこともあり、緊張が解れていった覚えがあります。セットの署長室の立派な椅子に座らせていただき、大物になったような気分にもなりました（笑）。ちなみにカメラマンさんから本格的に写真を何枚か撮ってもらったのですが、その写真は指名手配犯のポスターに使われると聞いております。どんな罪状を着せられて写っているのか、それともボツになったのか、ひじょうに個人的なことですが、そのあたりも楽しみにしております」

Ｑ・八神瑛子を黒木メイサさんが演じられることについて。

「黒木メイサさんといえば、やはりクールかつ激情を秘めた女性の役のイメージがあります。八神瑛子もまさにそういう女性刑事です。書評家の杉江松恋さんが、八神瑛子シリーズ１の『アウトバーン』が刊行されたとき、こんな言葉を帯に寄せてくれました。“彼女の魂は硬く握り締められた拳の中にある。２０１１年度、最もぶん殴られたいヒロイン決定。”まさに八神瑛子を演じるのにふさわしい俳優ではないかと思っております。“最もぶん殴られたいヒロイン”を演じるのはこの方しかいないのではと」

Ｑ・実写化を楽しみにしているファンへのメッセージを。

「悲しみと怒りを燃料として疾走する女性刑事が、腐敗した巨大組織に鉄拳を浴びせる物語です。そのためなら非情で手段も選びません。鉄をも溶かすような熱い炎の輝きや美しさにご注目ください。きっと魅了されるはずです。ご期待ください。私も期待しております」

＜ストーリー＞

犯罪者であれば躊躇なく殴り、暴力団や中国マフィアとも平気で手を結ぶ。警視庁上野中央署 組織犯罪対策課の刑事・八神瑛子。彼女は、夫を謎の死で亡くして以来、目的のためには手段を選ばない独自の捜査で事件を解決し、高い成果を上げている。しかし、大きな目的のために、そして、大切なものを守るため、裏社会に足を踏み入れようとしていた。