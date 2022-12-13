◆アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）▽準決勝 アルアハリ２―１神戸（２０日、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

準々決勝以降がサウジアラビア・ジッダで集中開催されているＡＣＬＥで、神戸は前回王者・アルアハリ（サウジアラビア）に逆転負けし、初の決勝進出を逃した。

準々決勝でカタール王者・アルサド相手に終盤２点差を追い付き、ＰＫ戦の末に勝利した神戸は、大会前身のＡＣＬに初出場した２０２０年以来のアジア４強入り。元日本代表ＤＦ酒井高徳は「厳しい戦いを戦い抜いて、この大会で戦う相手のレベルと僕らがしっかり戦えるということを証明できた。僕たちは目標を持ってここに来たので、決勝に行けるように自分たちのできる限りの準備をして、最大限のリスペクトを持って、全力で戦っていきたい」。チームはこの日、ジッダを本拠地とする前回王者・アルアハリのホームスタジアムで完全アウェーの中、勇敢に立ち向かった。

先制したのは神戸。前半３１分、右サイドで得たフリーキックをＤＦ永戸勝也が左足でゴール前へ蹴り入れると、元日本代表ＦＷ大迫勇也がヘッドで落とし、走り込んだ同ＦＷ武藤嘉紀が右足を振り抜いてールネットを揺らした。武藤の２戦連発弾で先取した神戸が、１―０とリードして折り返した。

後半、１点差を追うアルアハリが一気に攻勢を強める。何度も神戸のゴール前に迫ると１８分、ＦＷガレーノの無回転の右足ミドル弾で同点。試合を振り出しに戻した。神戸が押し込まれる展開は、なおも続く。３０分、アルアハリはスローインの流れから、ファーサイドに位置したＦＷイヴァン・トニーが右足で勝ち越しゴールを奪った。

神戸はそのまま追いつけず、タイムアップ。またしてもアジア４強の壁が立ちはだかった。アルアハリは２連覇に王手をかけた。

準決勝あと１試合は、町田がシャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）と対戦（日本時間２２日）。決勝は同２６日に行われる。

※得点時間は速報値。