２月６日にJ１百年構想リーグが各地で開催。サンガスタジアム by KYOCERAでは、地域リーグラウンド（WEST）第１節のヴィッセル神戸対京都サンガF.C.が行なわれた。神戸は37分、武藤嘉紀のゴールで先制するも、53分に同点弾を献上。その後は一進一退の攻防が続き、ともに追加点を挙げることが出来ず。90分では決着がつかず、特別大会のレギュレーション上、このままPK戦に突入。神戸は４人が成功し、GK前川黛也の２つのスーパー