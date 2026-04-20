小型のプロジェクターなどを手がけているAladdin Xが、小型スピーカーとマイクのセット「Aladdin SoundMate Set（アラジン サウンドメイト セット）」を5月19日に発売します。

いつでもどこでもカラオケパーティー

Image: Aladdin X

スピーカーは100×210mmサイズで、重さわずか864g。ストラップでぶら下げてどこにでも持ち運べます。このサイズにして50Wステレオと出力に余裕があり、重厚な低音とクリアな高音を実現。15段階の音量調整が可能です。

Image: Aladdin X

外部接続はBluetoothのほか、AUXとUSB Type-Cでの有線接続も可能。プロジェクターやスマホ、PCなどと接続して利用できます。マイクは2本付属し、10mのワイヤレス接続が可能。自動ボーカル除去機能を備えているので、簡単にカラオケが楽しめます。声色を変えられるボイスエフェクト機能や、音楽に合わせて光る6種類のライトも楽しそうです。

Image: Aladdin X

27.75Whのバッテリーを搭載し、フル充電にかかる時間は約3.5時間。最小出力時なら最大14時間連続再生が可能なので、自宅でのカラオケのほか、キャンプで静かに音楽を楽しんだりするのもあり。これからのアウトドアシーズンに活躍しそうです。価格は2万4980円です。

Source: Aladdin X