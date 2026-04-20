『NARUTO』大規模な遊び施設、フランスで開園 「木ノ葉ランド」ジェットコースターなど用意
人気アニメ『NARUTO - ナルト -』の木ノ葉隠れの里を再現した遊び施設「NARUTO - 木ノ葉ランド」が、南フランスにあるテーマパーク「パルク・スピルー・プロヴァンス」でオープンした。「木ノ葉隠れの里」を再現した1.5ヘクタールの巨大エリアとなっている。
【写真】九尾のジェットコースター！公開された『NARUTO - 木ノ葉ランド』内部
テーマパークは、ナルトたちが生活する「木ノ葉隠れの里」を再現した1.5ヘクタールの巨大エリアで、ここでしか体験できないアトラクションやスポットが用意。
登場するアトラクションは、全長1km以上、最高速度75km/h、30メートルの落差、そして逆走まであるジェットコースター「九尾アンチェインド」、4本の回転アームと32基のゴンドラで、チャクラ修業のスリルを味わえる「螺旋丸チャクラ・ローテーション」。
「木ノ葉の門」「中忍試験会場」「火影岩 & 火影の部屋」「カカシ班思い出の三本の丸太」「一楽ラーメン＆団子屋」と木ノ葉隠れの里をリアルに再現したスポットもあり、等身大キャラクタースタチュー（全10体）も用意される。
フランスで『NARUTO -ナルト-』の漫画・アニメを出版・配信してきたMedia-Participationsグループの代表は「20年以上前、『NARUTO -ナルト-』は私たちの人生に飛び込み、フランスの文化を大きく変えました。そして今、『NARUTO - 木ノ葉ランド』という没入型エリアを通じて、この名作との特別な絆が形となります。世界中のファンの皆さんに、ここでしか味わえない本物の冒険を体験していただきたい。忘れられない感動をお約束します。そして最後に、この素晴らしい作品を生み出してくださった岸本斉史先生に心から敬意を表します」とコメントを寄せている。
【写真】九尾のジェットコースター！公開された『NARUTO - 木ノ葉ランド』内部
テーマパークは、ナルトたちが生活する「木ノ葉隠れの里」を再現した1.5ヘクタールの巨大エリアで、ここでしか体験できないアトラクションやスポットが用意。
「木ノ葉の門」「中忍試験会場」「火影岩 & 火影の部屋」「カカシ班思い出の三本の丸太」「一楽ラーメン＆団子屋」と木ノ葉隠れの里をリアルに再現したスポットもあり、等身大キャラクタースタチュー（全10体）も用意される。
フランスで『NARUTO -ナルト-』の漫画・アニメを出版・配信してきたMedia-Participationsグループの代表は「20年以上前、『NARUTO -ナルト-』は私たちの人生に飛び込み、フランスの文化を大きく変えました。そして今、『NARUTO - 木ノ葉ランド』という没入型エリアを通じて、この名作との特別な絆が形となります。世界中のファンの皆さんに、ここでしか味わえない本物の冒険を体験していただきたい。忘れられない感動をお約束します。そして最後に、この素晴らしい作品を生み出してくださった岸本斉史先生に心から敬意を表します」とコメントを寄せている。
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