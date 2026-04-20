ギャル曽根vsチャレンジグルメでまさかの大波乱が!?北村一輝の長男が初挑戦でドカ盛りパスタ爆食▽工藤農園で究極の激甘ほうれん草収穫に猪狩蒼弥も参戦SP

◯みどころ

▽北村一輝の長男・北村将清がチャレンジグルメ初参戦！3.3kgドカ盛りパスタに予想超え大奮闘！青木マッチョも爆食で師匠・ギャル曽根ピンチ

▽バレーボール元日本代表が頭脳プレーで爆盛りちらし寿司に挑戦！7連勝中カゲヤマ益田が脅威のスピードで爆食！1年４か月ぶりの大波乱が!?

▽工藤農園で冬の激甘ほうれん草収穫！冬の寒さに大ピンチ！なぜか漁港に向かいマル秘アイテムをゲット！その理由は？猪狩蒼弥も参戦で大大収穫祭



＜出演者＞

【教授】有吉弘行

【秘書】水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【ゼミ生】坂上忍、博多華丸・大吉、矢作兼、ギャル曽根

【ロケ出演】ギャル曽根、北村将清、魁猛、青木マッチョ、米山裕太（バレーボール元日本代表）、KIMI（DA PUMP）、カゲヤマ、工藤阿須加、トム・ブラウン、とにかく明るい安村、もう中学生、猪狩蒼弥（KEY TO LIT） ほか