声優・梶裕貴、妻・竹達彩奈とテレビ初共演 『おしゃれクリップ』出演で予告映像公開
声優の梶裕貴が、26日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』にゲスト出演することが発表された。予告映像が公開され、妻で声優の竹達彩奈もVTR出演し、テレビ初共演となる。
【動画】号泣する妻・竹達彩奈…もらい泣きの梶裕貴 公開された予告映像
公式Xでは「4/26(日)放送のゲストは梶裕貴さん 今や世界を魅了する梶さんだが、下積み時代は長く苦しいものだった。当時を知る声優仲間、代永翼さん、森久保祥太郎さんからのコメントも」と告知。
続けて「さらにテレビ初共演！妻であり声優の竹達彩奈さんが語る“梶裕貴の素顔”とは」と伝えている。
予告映像では竹達が「味方でいられる存在でいたい」と言ったあと、「ダメだ…泣いちゃう」と涙。これに梶も竹達への思いを語っている。
梶はアニメ『進撃の巨人』のエレン・イェーガー役、『七つの大罪』メリオダス役、『ハイキュー!!』孤爪研磨役などで知られる人気声優で、2019年6月23日に『けいおん！』中野梓役などで知られる声優の竹達彩奈と結婚。2022年11月に第1子となる女児誕生を報告している。
【動画】号泣する妻・竹達彩奈…もらい泣きの梶裕貴 公開された予告映像
公式Xでは「4/26(日)放送のゲストは梶裕貴さん 今や世界を魅了する梶さんだが、下積み時代は長く苦しいものだった。当時を知る声優仲間、代永翼さん、森久保祥太郎さんからのコメントも」と告知。
続けて「さらにテレビ初共演！妻であり声優の竹達彩奈さんが語る“梶裕貴の素顔”とは」と伝えている。
梶はアニメ『進撃の巨人』のエレン・イェーガー役、『七つの大罪』メリオダス役、『ハイキュー!!』孤爪研磨役などで知られる人気声優で、2019年6月23日に『けいおん！』中野梓役などで知られる声優の竹達彩奈と結婚。2022年11月に第1子となる女児誕生を報告している。